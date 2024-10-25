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Политика Финансы Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег рассмотрела вопрос о включении РФ в черный список

Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег рассмотрела вопрос о включении РФ в черный список

1 623
4 комментария

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; Financial Action Task Force, FATF) на заседании пленарной сессии в Париже рассмотрела вопрос о включении России в черный список организации и не нашла для этого оснований. Об этом сказано в итоговом коммюнике группы.

О том, что такой вопрос будет вынесен на обсуждение, стало известно в середине октября. FATF регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный или серый список организации может серьезно повредить финансовой репутации страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств. По словам экспертов, это было бы куда более серьезной проблемой для РФ, нежели отключение от SWIFT.

«Россия неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств в качестве страны — члена организации», — пишет ТАСС. На прошлой неделе французский экономист Жак Сапир сообщил изданию, что «решение о внесении России в черный список создало бы угрозу распада организации», и подчеркнул, что «мир нуждается в этой организации при условии, что она опирается на факты, а не на идеологию и политику».

На данный момент в штрафном списке FATF фигурируют три страны — КНДР, Мьянма и Иран.

ФАТФ приостановила членство России в феврале 2023 года, но пока воздерживается от снижения ее рейтинга.

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ПО ТЕМЕ
FATF Отмывание денег Черный список Россия
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Комментарии
4
Ankor
1 час
Фуф...
Devis
49 минут
А почему Украины там нет в списке? ---- Ципсота - минусуйте. )))
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