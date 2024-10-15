Politico: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рассмотрит вопрос о внесении России в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ; Financial Action Task Force, FATF) на следующей неделе примет решение о внесении России в черный список организации. Об этом 15 октября пишет Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Заседание органа ФАТФ, в чьем ведении находится рассмотрение кандидатов на внесение в черный список и предоставление подтверждений, состоится 22 октября. Этот орган, базирующийся в Париже, регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовой репутации страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств.

ФАТФ приостановила членство России в феврале 2023 года, но пока воздерживается от снижения ее рейтинга. Однако Украина усилила свои старания, для того чтобы изменить это, отмечает Politico.