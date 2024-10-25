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Общество «Какой-то ужас». Герман Греф заявил, что в блогеры идут только неудачники

«Какой-то ужас». Герман Греф заявил, что в блогеры идут только неудачники

1 870
25 комментариев

Глава Сбера Герман Греф в ходе своего выступления на VIII конференции «СберУниверситета» раскритиковал блогеров. По его мнению, люди, которые чего-то добились в жизни, никогда не станут блогерами. Видео со словами Грефа в пятницу, 25 октября, опубликовал телеграм-канал Frank media.

«Одни из самых зарабатывающих, для меня это вообще какой-то ужас, вот эти все блогеры, которые в жизни сами ничего… Слушайте, если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет», — обратился глава Сбера к аудитории.

Герман Греф добавил, что неудачники, которые больше ничего не умеют, кроме того, что болтать языком, идут в блогеры.

«Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей, которые находятся в поиске, копируют какие-то несуразные практики, следуют совершенно немыслимым советам», — добавил он.

Ученые, продолжил Греф, которые могли бы дать больше полезной информации, не могут тратить время на ведение соцсетей. «Очень бы хотелось это как раз поменять», — заключил он.

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Комментарии
25
iamback
56 минут
"Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей" то есть, доить только вам можно?
One Person
59 минут
"неудачники, которые больше ничего не умеют, кроме того, что болтать языком"..."Одни из самых зарабатывающих". И..? Чего делать то будем? И будем ли?
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