«Какой-то ужас». Герман Греф заявил, что в блогеры идут только неудачники

Глава Сбера Герман Греф в ходе своего выступления на VIII конференции «СберУниверситета» раскритиковал блогеров. По его мнению, люди, которые чего-то добились в жизни, никогда не станут блогерами. Видео со словами Грефа в пятницу, 25 октября, опубликовал телеграм-канал Frank media.

«Одни из самых зарабатывающих, для меня это вообще какой-то ужас, вот эти все блогеры, которые в жизни сами ничего… Слушайте, если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет», — обратился глава Сбера к аудитории.

Герман Греф добавил, что неудачники, которые больше ничего не умеют, кроме того, что болтать языком, идут в блогеры.

«Эти люди, которые зарабатывают на миллионах людей, которые находятся в поиске, копируют какие-то несуразные практики, следуют совершенно немыслимым советам», — добавил он.

Ученые, продолжил Греф, которые могли бы дать больше полезной информации, не могут тратить время на ведение соцсетей. «Очень бы хотелось это как раз поменять», — заключил он.