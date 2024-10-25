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Происшествия ДТП с грузовиком усыпало ЗСД грунтом. Движение встало

ДТП с грузовиком усыпало ЗСД грунтом. Движение встало

Авария с участием грузовика собрала плотную пробку на Западном скоростном диаметре Петербурга. Со слов очевидцев, движение настолько затруднено, что трасса встала.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали северной столицы», около часа дня у двухъярусного моста через Морской канал при движении на север грузовик врезался в стоящую машину. Из поврежденного кузова рассыпался грунт.

В результате ограничено движение по первой и третьей полосам. На месте работают экстренные службы и сотрудники оператора. Идет уборка. Предупреждение выведено на табло переменной информации.

По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся на 1,2 километра.

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Петербург ЗСД ДТП в Петербурге ДТП с грузовиком
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