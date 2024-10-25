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Политика «Мудрый политик должен думать „а дальше что?“: Лукашенко заявил, что Путин не ставил цель завоевать Украину

«Мудрый политик должен думать „а дальше что?“: Лукашенко заявил, что Путин не ставил цель завоевать Украину

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8 комментариев

Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом?», задается риторическим вопросом белорусский лидер и сам же дает на него риторический ответ: «Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать „а дальше что?“

Именно поэтому перед Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину, резюмирует Лукашенко. По его словам, «они» (видимо, вместе с Владимиром Путиным — ред.) часто обсуждают вопрос «а дальше что?» и приходят к выводу о том, что такую большую страну как Украина нельзя «подмять без последствий».

«Мы хотим получить, чтобы там постоянно была партизанщина и они совершали теракты против нас и россиян?», вопрошает Лукашенко и констатирует: «Они же будут это делать».

«Мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь и ладно — мир изменился, мир другой», рассуждает президент Белоруссии. «Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо», заключает он.

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Александр Лукашенко Путин Украина Завоевание
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Комментарии
8
Сила в Правде!!
35 минут
что-то в кремле происходит лука почуял и понесло его не остановить... хе-хе.
забыл все
22 минуты
жителям новых субъектов приготовиться на выход или как???
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