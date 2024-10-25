Вспышки насилия и беспорядки: чего ожидают американцы после президентских выборов

Около 62% американцев считают, что после выборов президента США могут наступить «вспышки насилия» по всей стране. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает американский новостной сайт Axios.



Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Ipsos и каналом Scripps News, большинство американцев ожидают «вспышек насилия» после выборов президента, которые состоятся в ноябре. Такое мнение разделяет 70% демократов и 59% республиканцев. Это свидетельствует о растущем опасении среди граждан, которое отчасти обусловлено ростом дезинформации и усилением политической поляризации в США.



При этом отмечается, что чуть больше половины американцев, а именно 51%, поддержат использование армии США для предотвращения беспорядков в день выборов президента. Такую позицию занял 61% республиканцев и 51% демократов.



Несмотря на это, американцы верят в избирательную систему США. Так, 63% опрошенных сказали, что они «полностью уверены» или «в некоторой степени уверены» в точном подсчете голосов на выборах президента. 77% американцев заявили, что примут результаты голосования даже в том случае, если предпочитаемый ими кандидат проиграет.



В опросе приняли участие всего 1028 взрослых жителей США. Исследование общественного мнения проводилось в период с 18 по 20 октября этого года. Погрешность опроса может составлять 3,3 процентных пункта.



Напомним, выборы президента в США пройдут уже 5 ноября.



Ранее американский рэпер Эминем и бывший президент США Барак Обама выступили в городе Детройт в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Во время своей речи экс-президент пошутил, что нервничает, так как перед ним выступал известный исполнитель, и процитировал строчки из рэпа Эминема.