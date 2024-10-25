Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

ясная погода, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

штиль.

 766мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
А за что задержали чиновника
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Вспышки насилия и беспорядки: чего ожидают американцы после президентских выборов

Вспышки насилия и беспорядки: чего ожидают американцы после президентских выборов

878
5 комментариев

Около 62% американцев считают, что после выборов президента США могут наступить «вспышки насилия» по всей стране. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает американский новостной сайт Axios.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Ipsos и каналом Scripps News, большинство американцев ожидают «вспышек насилия» после выборов президента, которые состоятся в ноябре. Такое мнение разделяет 70% демократов и 59% республиканцев. Это свидетельствует о растущем опасении среди граждан, которое отчасти обусловлено ростом дезинформации и усилением политической поляризации в США.

При этом отмечается, что чуть больше половины американцев, а именно 51%, поддержат использование армии США для предотвращения беспорядков в день выборов президента. Такую позицию занял 61% республиканцев и 51% демократов.

Несмотря на это, американцы верят в избирательную систему США. Так, 63% опрошенных сказали, что они «полностью уверены» или «в некоторой степени уверены» в точном подсчете голосов на выборах президента. 77% американцев заявили, что примут результаты голосования даже в том случае, если предпочитаемый ими кандидат проиграет.

В опросе приняли участие всего 1028 взрослых жителей США. Исследование общественного мнения проводилось в период с 18 по 20 октября этого года. Погрешность опроса может составлять 3,3 процентных пункта.

Напомним, выборы президента в США пройдут уже 5 ноября.

Ранее американский рэпер Эминем и бывший президент США Барак Обама выступили в городе Детройт в поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Во время своей речи экс-президент пошутил, что нервничает, так как перед ним выступал известный исполнитель, и процитировал строчки из рэпа Эминема.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Выборы в США Беспорядки Опрос
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
iamback
1 час
Заголовок в стиле газет развитого социализма
Сила в Правде!!
1 час
В опросе приняли участие всего 1028 взрослых жителей США
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01