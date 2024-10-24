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Власть Город Петербургским чиновникам и депутатам повысили зарплаты. Руководителям более чем на 20%, специалистам — чуть меньше

Петербургским чиновникам и депутатам повысили зарплаты. Руководителям более чем на 20%, специалистам — чуть меньше

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24 комментария

Новый реестр должностей утвердили накануне в Законодательном собрании Петербурга. Такую поправку, не озвучивая ее содержания, внес представитель губернатора Константин Сухенко. Он заметил, что для работающих во власти документ сулит хорошие новости.

Так, губернатор Петербурга и спикер заксобрания будут получать по 72 расчетных единицы (раньше было 60). Оклад вице-спикеров и вице-губернаторов вырос с 56 до 68 расчётных единиц. Обычные депутаты получили оклад 63–65 расчетных единицы (было 51–53). Главы районных администраций получат 43 расчетных единицы вместо 35. Начальники отделов и управлений теперь будут получать 29–32 расчетные единицы (было 24–28). Повысится зарплата и у советников и консультантов губернатора — с 22 до 30–33 единиц. Почти на треть вырастет и зарплата советников вице-губернаторов. В реестре должностей, судя по всему, появится новая — эксперт. Они будут зарабатывать 22–24 единицы. Зарплата специалистов первой категории теперь оценивается в 19–21 единицу — вне зависимости от того, работает ли человек в администрации района или в комитете.

Помимо оклада, госслужащие получают надбавки за стаж, чин, особые условия и премии. Их высчитывают в процентах от оклада. То есть при увеличении оклада вырастет и эта часть.

Расчетную единицу, из которой считают оклад, в 2025 году тоже поднимут — с 1730 до 1905 рублей.

Отметим, что согласно декларации Александр Беглов в 2023 году заработал 8,9 млн рублей. Спикер заксобрания Александр Бельский в прошлом году заработал 7,7 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Константин Сухенко Закс Зарплаты Депутаты Чиновники Александр Бельский Губернатор Александр Беглов
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Комментарии
24
Sobaka
1 час
– Новая партия старушек? – спросил Остап. – Это сироты, – ответил Альхен
В_Ф
1 час
За что???
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