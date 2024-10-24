Спикер петербургского парламента Бельский рассказал про грехопадение эмигрантов и опасность от мигрантов

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выступил на съезде

Союза Русского Народа «Царьград». Это мероприятие проводит православный бизнесмен Константин Малофеев. Бельский уже несколько месяцев поддерживает с ним взаимодействие — и Малофеев, и философ Александр Дугин на прошлой неделе приезжали выступать в петербургское заксобрание на форум Всемирного русского народного собора.

Съезд Союза проходил в храме Христа Спасителя в Москве. Выступая на пленарном заседании, Александр Бельский призвал собравшихся встать на свою защиту — то есть выступить в поддержку русских людей.

«Мы являемся защитниками самих себя. Я со многими общался, кто уехал, они тоже любят родину. Просто любят извращенно. Они внутри извращены. Желают другого. Мы желаем процветания, а они упадка. Мы желаем победы, а они проигрыша. Но в то же время они говорят, что любят родину. Поэтому, когда мы говорим о Западе, мы должны понимать, что априори это извращенная ситуация. Мы помочь им не можем, потому что, как сказал коллега Дугин, это уже Господь определил: идет грехопадение, и ничего не поделаешь. Основная задача наша — спасти себя», — заявил Бельский.

По словам главы городского заксобрания, нужно жить по заповедям, и настоящие русские люди уже подают в этом пример. Он рассказал, что посетил госпиталь Военно-медицинской академии и встретил там парня без ноги и без руки, но тот не пал духом. По словам солдата, его подразделение попало под обстрел. «Я смотрю, что у меня ноги нету, руки нету, а Серега еще живой, его чуть-чуть накрыло. Я думаю: залезу на него, чтобы он остался живым. А потом очнулся в госпитале», — процитировал Бельский участника СВО.

«Вот это сила духа русского человека, это заложено в нас, когда мы возлюбили другого человека как самого себя», — пришел к выводу председатель городского парламента.

Отдельно он остановился на вопросах миграции. Он согласился, что у государства есть потребность, чтобы приезжали люди и работали, но нужно понимать, в каком количестве.

«Самое главное, что мы должны понимать, что они тут делают. Они ведь несут другую культуру. Когда они начинают приезжать и селиться анклавами, у нас в школах образуются классы, где на русском языке говорит 2–3 человека. Контроль должен быть», — рассудил Бельский. Он также рассказал, что жил в Москве, когда в столице были теракты и взрывали жилые дома.

«Я помню, когда ложишься спать и думаешь, проснешься или нет. Сейчас посмотрите: ключи от чердаков, от подвалов они у кого? Кому мы оставляем семьи, когда уходим на работу? Тем людям, которые к нам приехали. Что у них в головах, мы не знаем. По какому принципу они объединяются? Когда и кто им даст какую команду? А они владеют полностью чердаками и подвалами. Могут всё что угодно сделать».

Бельский добавил, что во времена его детства и юношества дворника знали все жители дома, потому что он был их соседом.