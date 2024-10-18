Суверенная Россия — с ремнем и без абортов. Народный собор в Петербурге вновь искал национальную идею

Источник: сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга







В Мариинском дворце 18 октября говорили про русскость — в Законодательном собрании Петербурга прошел II Всероссийский форум Всемирного Русского Народного Собора «Формирование национальной идеи суверенной России». Эту организацию возглавляет патриарх Кирилл и последние пять лет активно продвигает православный олигарх Константин Малофеев. С недавнего времени глава петербургского парламента Александр Бельский вошел в её президиум. На конференции боролись с абортами и ЭКО, предлагали переименовать улицу Латышских стрелков и порицали квадроберов.

«Детки мои, старайтесь брать пример с животных — говорила игуменья Гавриила, выступая на секции про семью. Но речь пока шла не о квадроберах, а про аборты. „Зверь никогда не будет убивать своих детенышей, он будет бороться за их жизнь“.

Перед ней с докладами пришли медики. Например, главный врач больницы Святого Луки Сергей Попов заявил, что он запретил в этом учреждении делать аборты, хотя в начале 2000-х, когда денег не было, на этом действительно зарабатывали. Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов рассказывал, что любой аборт — это воспаление, а большая часть женщин, родивших недоношенных детей, ранее делали аборты. «Какой эффективный инструмент для профилактики абортов? Целомудрие. Когда начинают жить в 13-14 лет, им назначают гормональные контрацептивы. А они приводят к тому, что беременность в 30 становится невозможной, потому что за 10 лет таблетки полностью изменили гормональный фон девушки», — говорил специалист.

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Запретить пропаганду абортов предлагала глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина — она заявила, что уже обсудила этот законопроект с главой петербургского парламента. Если его примут, то врачу будет запрещено предлагать пациенту аборт. «Римская империя пала, потому что перестали рожать», — сказала она, добавив, что очень ждет, когда русская имперская столица озаботится вопросом абортов, как это уже сделали 12 регионов.

Игуменья Гавриила же продолжала про духовное. «Смартфоны лишают ребёнка логической мысли, лишают его словесности. Взрослеющий ребенок не боится быть наказанным, зная свои права. Хотя умеренно применяемый ремешок может помочь в этом, и ничего зазорного и уменьшающего достоинство ребёнка в этом нет», — говорила монахиня.

Профессор и философ Ирина Силуанова принесла на семейную секцию доклад про ЭКО. Она предлагала исключить искусственное оплодотворение из системы ОМС. К ЭКО прибегают сделавшие аборт в юности и получившие бесплодие, отрицающие христианские ценности. Иногда с помощью этого средства создают семью однополые пары, а суррогатное материнство и вовсе похоже на торговлю эмбрионами, говорилось в её презентации.

В соседней секции обсуждали культуру. Бывший директор Исаакиевского собора и экс-глава комитета по культуре города Николай Буров громогласно взывал вспомнить об интонациях русского языка и хвалил петербургских чиновников, которые выстроили грамотное руководство театрами, согласовывая их программу — не будь чиновников, был бы хаос, «вокзалов для Анны Карениной не хватило бы». В секции про миграцию протоиерей Александр Пелин сетовал на то, что из Центральной Азии к нам едут в основном радикальные исламисты. Экспертом на эту сессию в том числе позвали представителя Туркменистана, который сразу заметил, что для въезда в Россию его согражданам нужна виза.

На пленарном заседании выступали звезды русского мира. «Люди постарше за свою жизнь видят уже третье изменение идеологии в стране. В 91 году произошла полная смена идеологии с коммунизма на либерализм. Новая идеология была столь же тоталитарна и жестка. Когда наш президент объявил курс на суверенитет, он сохранил либерализм. После 2014 года и после начала СВО мы находимся в моменте следующей идеологической революции. Нигде в мире нет идеологии, которая нам нужна. Перед нами огромный вызов — построить русскую идеологию», — сказал коллегам философ Александр Дугин.

Источник: сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга







Православный бизнесмен и глава «Царьграда» Константин Малофеев отмечал, что нередко формирование государственной идеологии происходит во время войны. Но в прошлом реализация была не всегда успешной. «Российская империя 200 лет назад разгромила полчище Наполеона. А победители вернулись домой, но продолжили говорить на языке противника. В обществе были либеральные тенденции. И худшие его представители вышли потом на Сенатскую площадь», — говорил он, добавляя, что и после Второй Мировой войны Советский Союз обсуждал с США новый мировой порядок, а потом президент штатов умер, а следующий развязал холодную войну. Теперь задача русских мыслителей — не повторять этих ошибок, добавлял Малофеев.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев призывал ввести обязательный ДНК тест для мигрантов. Массовая миграция, отмечал он, угрожает суверенитету России, и опровергал довод о том, что это финансовый инструмент: мол миллионы продавцов шаурмы и водителей такси — это не экономика.

Анатолий Степанов из Русской народной линии предлагал начать искоренять чужое из топонимики: «Почему у нас есть улица Костюшко или Латышских стрелков? Нужно переименовать ее в улицу Героев СВО. С какой стати латышские стрелки должны находиться в нашем городе?» А публицист Егор Холмогоров добавил, что сомнение в прямохождении (видимо, на этот раз уже про квадроберов) — это «часть проекта по деконструкции человека».