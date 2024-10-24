Путин: «Все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее»

Страны — члены БРИКС настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился быстрее. Об этом 24 октября сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита объединения в Казани.

«Все настроены на то, чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее. И желательно мирными средствами», — сказал Путин.

Глава Российского государства отметил, что КНР и Бразилия уже выступили с этой инициативой во время ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Сейчас в организацию входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Еще 24 государства в очереди на вступление.