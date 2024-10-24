Марию Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Россиянка Мария Шарапова, а также американцы Боб и Майк Брайаны будут включены в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом сообщается на сайте International Tennis Hall of Fame (ITHF).

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде. В 2012 году она взяла серебро на Олимпийских играх в Лондоне. В 2020 году Шарапова завершила спортивную карьеру. В сентябре Шарапова выиграла среди других кандидатов в голосовании болельщиков, а затем была выбрана и жюри ITHF.

Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны установили рекорд по продолжительности пребывания на первом месте парного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема они вдвоем завоевали 16 титулов в парном разряде.

Будущих членов Международного зала теннисной славы поздравила президент ITHF экс первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс. «Для меня большая честь приветствовать Марию Шарапову и Боба и Майка Брайанов в Международном зале теннисной славы в 2025 году. Помимо исторических достижений на корте, они оказали огромное влияние на теннис и вдохновили несколько поколений поклонников по всему миру», — сказала она.

Торжественные мероприятия пройдут 21–23 августа 2025 года в Ньюпорте. Шарапова и Брайаны присоединятся к 267 номинантам из 28 стран мира, получившим высшую награду в теннисе. До Шараповой в Международный зал теннисной славы были включены только два россиянина — бывшие первые ракетки мира Марат Сафин и Евгений Кафельников.