Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

с-з.

 764мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,74
EUR 104,51
Кто давал взятку
Софийская овощебаза уехала
Промышленный Петербург
Ответ Быкова "Слову Пацана"?
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Как узнать, что машину эвакуируют?
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Марию Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Марию Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

529
Написать комментарий

Россиянка Мария Шарапова, а также американцы Боб и Майк Брайаны будут включены в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом сообщается на сайте International Tennis Hall of Fame (ITHF).

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема в одиночном разряде. В 2012 году она взяла серебро на Олимпийских играх в Лондоне. В 2020 году Шарапова завершила спортивную карьеру. В сентябре Шарапова выиграла среди других кандидатов в голосовании болельщиков, а затем была выбрана и жюри ITHF.

Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны установили рекорд по продолжительности пребывания на первом месте парного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. На турнирах Большого шлема они вдвоем завоевали 16 титулов в парном разряде.

Будущих членов Международного зала теннисной славы поздравила президент ITHF экс первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс. «Для меня большая честь приветствовать Марию Шарапову и Боба и Майка Брайанов в Международном зале теннисной славы в 2025 году. Помимо исторических достижений на корте, они оказали огромное влияние на теннис и вдохновили несколько поколений поклонников по всему миру», — сказала она.

Торжественные мероприятия пройдут 21–23 августа 2025 года в Ньюпорте. Шарапова и Брайаны присоединятся к 267 номинантам из 28 стран мира, получившим высшую награду в теннисе. До Шараповой в Международный зал теннисной славы были включены только два россиянина — бывшие первые ракетки мира Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Теннис Мария Шарапова
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «Лидер Групп» досрочно ввела в эксплуатацию первый этап ЖК «Дефанс»
24 октября, 18:00
Setl Group протестировал работу геодезического купола и робота-демонтажника
24 октября, 17:35
Холдинг «РСТИ» запустил акцию «Квартира в подарок»
24 октября, 16:20
Сбер вдвое увеличил размер банковской гарантии для бизнеса без залога
24 октября, 16:00
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала страховые случаи заёмщиков на 685,6 млн рублей
24 октября, 16:00
Новые квартиры у метро «Лесная»
24 октября, 15:30
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01