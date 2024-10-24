Тропический шторм «Трами» сеет хаос на Филиппинах. Более 150 тысяч человек покинули дома, свыше 20 погибли

Тропический шторм «Трами», обрушившийся на северо-восточное побережье Филиппин, унес жизни по меньшей мере 26 человек и вынудил более 150 000 человек покинуть свои дома. Об этом 24 октября сообщает Reuters со ссылкой на данные официальных лиц республики.

«Трами» обрушил на главный остров Лусон проливные дожди, вызвав масштабные наводнения и оползни.

Источник: Соцсети

По данным Государственного метеорологического агентства, шторм с максимальной устойчивой скоростью ветра 95 км/ч (59 миль/ч) пронесся на запад через горную северную часть Кордильер в сторону Южно-Китайского моря.

Источник: Соцсети

Большинство смертей в результате шторма за последние несколько дней были вызваны утоплениями и оползнями в центральном регионе Бикол, в том числе в городе Нага, где в четверг сообщили о 14 погибших.

Правительство приказало закрыть предприятия и школы, находящиеся на пути шторма, в ожидании сильных дождей и наводнений. Из-за шторма также было отменено не менее десятка рейсов по всей стране.

В эвакуационных центрах укрылись более 163 000 человек, большинство из которых покинули свои одноэтажные дома после того, как уровень паводковых вод достиг крыш.