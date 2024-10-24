Очень милая, взгляните на неё. В Московском зоопарке — новая маленькая обитательница

Московский зоопарк







В Московский зоопарк приехал детеныш малайского медведя, которого там давно ждали. Это семимесячная самочка, и пока она живёт во внутреннем, не экспозиционном вольере. Здесь она привыкает к новым условиям и новым людям. Посетители смогут с ней познакомиться позже, когда закончится карантин. Об этом 24 октября сообщает телеграм-канал зоопарка.

Источник: Московский зоопарк

Медвежонка привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы ещё в конце августа. Сейчас она весит больше 13 килограммов и продолжает активно расти. Аппетит у нее хороший, ее кормят детскими творожками и фруктовыми пюре, молочной смесью для собак, кусочками свежих овощей и фруктов (банан, яблоко, персики, тыква, манго).

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Малайские мишки — самые маленькие из всех, но при этом очень сильные. Уже через несколько месяцев эта девочка может стать опасной для сотрудников, и ветеринары уже сейчас работают с ней в защищенном контакте.

«Сейчас детеныш позволяет ветеринарам брать из лапы кровь для анализа, дает померить себе давление, ощупать область живота. Для осмотра лапы и забора крови медвежонок протягивает лапу через решетку. Сейчас малышка ловко лазает по бревнам и играет с ними. За медвежонком круглосуточно наблюдают ветеринары и зоологи», - рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Источник: Московский зоопарк

Малайский - это самый редкий вид медведей, он находится в уязвимом положении и внесен в международную Красную книгу. Его представители уже жили в Московском зоопарке. В начале 1980-х там поселились Саломон и две самки, Солоха и Лялька. Но в конце 80-х, когда началась масштабная реконструкция, их передали в другие города. Однако сейчас в Московском зоопарке по-прежнему работают зоологи, которые ухаживали за теми медведями.