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Общество Видео новой вспышки на Солнце. Нас всё-таки может задеть

Видео новой вспышки на Солнце. Нас всё-таки может задеть

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Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН публикует видео сегодняшней мощной вспышки. Несмотря на то, что она была направлена не в сторону Земли, нас всё равно может задеть: вещество распространяется в секторе близком и даже превышающем 180 градусов.

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, особенно неприятны. <...> На данный момент максимальные риски выставлены на середину дня субботы”, - сообщает лаборатория.

Вспышка интенсивностью Х3,3 случилась рано утром 24 октября и сопровождалась крупным выбросом массы. Это 11-е по силе событие с начала 25-го цикла, то есть примерно с 2018 года.

«Событие демонстрирует почти классическую картину вспышки: дестабилизация магнитного поля, выброс плазменного волокна и последующее формирование на этом месте системы магнитных петель», - рассказывают астрономы.

В начале видно, как плазма уходит с невидимой пока стороны Солнца, где сейчас расположена часть пятен группы. Часть вещества в конце падает обратно на Солнце вдоль «ног» магнитной петли (чтобы убежать от Солнца, нужна скорость не ниже 600 км/с, и не все массы ее достигают).


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