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Афиша Plus Наука Ученый ИТМО расскажет, как технологии приблизили нас к будущему «по Пелевину»

Ученый ИТМО расскажет, как технологии приблизили нас к будущему «по Пелевину»

571
1 комментарий

В 2021 году вышел роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» о событиях далекого будущего: человеческий мозг отделен от тела, зато может жить вечно. Такое ли далекое это будущее, узнаем 27 октября в «Маяковке». Бесплатно. 16+

Вообще трансгуманизм — концепция, которая предполагает использование науки и технологий для улучшения человеческих возможностей и качества жизни. К примеру, внедрение чипов в мозг может дать людям сверхспособности вроде безграничной памяти. Не говоря о том, что такие технологии смогут принципиально улучшить жизнь людей с инвалидностью. Но насколько гуманен трансгуманизм, если к технологиям здоровья, суперспособностей и долголетия получат доступ только избранные?

В Новом Физтехе ИТМО полагают, что многие фантастические идеи, описанные в произведениях Пелевина, начинают материализоваться в реальности. «Мы погрузимся в темы, такие как существование «цифрового блата», подключение человеческого мозга к сети и опасности, связанные с большими лингвистическими моделями», — предлагает Александр Капитонов, кандидат технических наук, доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО.

Обсудим перспективы и риски на лекции «Трансгуманизм, большие лингвистические модели и цифровой разум: как технологии приближают мир будущего по Пелевину» 27 октября в библиотеке Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44, 1-й этаж, Медиахолл). Регистрация по ссылке. Начало в 17:00.

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Комментарии
1
282799367
1 час
Интересно, смотрел ли Пелевин такие фильмы, как "Корпорация «Бессмертие»" (1992) или "Джонни Мнемоник" (1995) ? ;)
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