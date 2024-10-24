Ученый ИТМО расскажет, как технологии приблизили нас к будущему «по Пелевину»

В 2021 году вышел роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» о событиях далекого будущего: человеческий мозг отделен от тела, зато может жить вечно. Такое ли далекое это будущее, узнаем 27 октября в «Маяковке». Бесплатно. 16+

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Вообще трансгуманизм — концепция, которая предполагает использование науки и технологий для улучшения человеческих возможностей и качества жизни. К примеру, внедрение чипов в мозг может дать людям сверхспособности вроде безграничной памяти. Не говоря о том, что такие технологии смогут принципиально улучшить жизнь людей с инвалидностью. Но насколько гуманен трансгуманизм, если к технологиям здоровья, суперспособностей и долголетия получат доступ только избранные?

В Новом Физтехе ИТМО полагают, что многие фантастические идеи, описанные в произведениях Пелевина, начинают материализоваться в реальности. «Мы погрузимся в темы, такие как существование «цифрового блата», подключение человеческого мозга к сети и опасности, связанные с большими лингвистическими моделями», — предлагает Александр Капитонов, кандидат технических наук, доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО.