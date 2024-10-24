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Происшествия КАД три часа стоит в огромной пробке возле Мурино из-за ДТП с грузовиком

КАД три часа стоит в огромной пробке возле Мурино из-за ДТП с грузовиком

Многокилометровый затор собрался на северо-востоке КАД Петербурга утром 24 октября. Причина пробки, что держится уже около трех часов, — в ДТП с грузовиком.

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15 комментариев

Около 7 часов утра на 30-м километре внешнего кольца КАД, в районе Мурино, столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщает 47News. Судя по фото, фуру от удара сложило. В дорожной полиции изданию уточнили, что авария обошлась без пострадавших.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на внешнем кольце КАД затруднено до сих пор. Пробка составляет более 9 километров. По информации ФКУ Упрдор «Северо-Запад», участники ДТП занимают вторую и третью полосы.

Пробка из-за аварии стала самым длинным затором этого утра. По информации «Яндекс.Пробок», в 9:46 она тянулась на 13,6 километра — от Колтушского шоссе до Токсовского шоссе. В топ-5 заторов также попали:

  • Пулковское шоссе — 7,7 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до Дунайского проспекта;

  • внутреннее кольцо КАД — 7,5 км от реки Оккервиль до Октябрьской набережной;

  • Приморское шоссе и Приморский проспект — 4,3 км от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского;

  • Мурманское шоссе и Народная улица — 4,2 км от КАД до Володарского моста.

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Комментарии
15
Петренков Эдуард
2 часа
Это было часов в 6-7 утра. Что на пустом КАДе …ас на фуре делал в 3 полосе, еще и размотаться умудрился?
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Понаеху надо обязательно в третий ряд на фуре залезть.
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