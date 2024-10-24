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Происшествия В смеси для блинов, которые ели отравившиеся камчатские дети, нашли сальмонеллу

В смеси для блинов, которые ели отравившиеся камчатские дети, нашли сальмонеллу

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3 комментария

Россельхознадзор провел расследование в школе на Камчатке, где отравились десятки детей. В яичной смеси, из которой делали блины для школы, обнаружена сальмонелла.

Блины, по данным ведомства, пекло АО «Петропавловский хлебокомбинат», используя яичную смесь своего производства, при этом не оформляло ветеринарные сопроводительные документы на меланж. Меланж хлебокомбинат изготавливает из яиц, поступающих от Бредской птицефабрики «Алмаз» (Новосибирская область).

«Производственные ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться в течение 48 часов после завершения цикла производства», — поясняется в сообщении.

Управление Россельхознадзора выдало Петропавловскому хлебокомбинату предостережение за допущенные нарушения. 21 октября Петропавловск-Камчатский городской суд приостановил работу цеха по производству блинов на 45 суток. Результаты исследований местного Роспотребнадзора переданы в Сибирское управление ведомства для принятия мер по отношению к птицефабрике «Алмаз».

Напомним, в начале октября в школе № 1 города Елизово на Камчатке случилось массовое отравление. Были госпитализированы более 35 школьников, все они питались в школьной столовой. По предварительной версии, причиной отравления стало инфицирование сальмонеллёзом.

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Массовое отравление Массовое отравление детей Камчатка
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Комментарии
3
Cashmare
1 час
а какая температура при жарке блинов?
282556445
2 часа
Тяжело в учении, легко на СВО!
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