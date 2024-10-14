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Происшествия Ели яйца и груши. Отравившихся в школе на Камчатке — уже десятки

Ели яйца и груши. Отравившихся в школе на Камчатке — уже десятки

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1 комментарий

Число пациентов, госпитализированных в связи с массовым отравлением в школе № 1 города Елизово на Камчатке, увеличилось до 35. В медучреждениях находятся один преподаватель и 34 ребенка, их состояние стабильное, сообщает 14 октября правительство региона.

«Если 12 октября к нам поступили 15 человек, то вчера уже 11 человек, и сегодня пока госпитализировано двое. Также отмечаем тенденцию к снижению амбулаторных обращений. <…> Больница справляется», — сказал главный врач Елизовской районной больницы Кирилл Серенко.

По данным «КАМЧАТКИ-ИНФОРМ», шесть человек лечатся амбулаторно. На выходных в школе провели дезинфекционные работы, она продолжает работу в обычном режиме.

ИА «Кам 24» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора пишет, что, по предварительной версии, причиной отравления стало инфицирование сальмонеллёзом. Роспотребнадзор взял на анализ смывы с объектов окружающей среды, пищевые продукты, биоматериал от заболевших и персонала пищеблока. Бактерии сальмонеллы нашли в одном продукте и в фекалиях заболевших.

По факту массового отравления учеников в школьной столовой СУ СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье 238, часть 1, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Предположительно, школьники съели опасные блюда в период с 9 по 12 октября. Родители школьников в соцсетях рассказывают, что детей кормили блинами с ветчиной и сыром (промышленного производства), вареными яйцами, хлебом, грушами и чаем с сахаром. Как писала «Фонтанка», на самочувствие пожаловались дети из первого класса и с седьмого по девятый.

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Комментарии
1
aprahka
49 минут
Куры неслись грушами,а на деревьях росли яйца.
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