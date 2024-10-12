Дети массово отравились в школе на Камчатке

Следственный комитет, руководство региона и Роспотребнадзор разбираются с массовым отравлением школьников в Елизово. В больнице 11 детей.
Об отравлении сообщил губернатор региона Владимир Солодов 12 октября. Он отметил, что в блюдах, которые ели школьники, нашли сальмонеллу. На самочувствие пожаловались дети из первого класса и с седьмого по девятый одной из городских школ.
Точное количество заболевших неизвестно, многие остались дома. 11 школьникам понадобилась госпитализация.
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