В Финляндии зафиксировали сотни дронов у объектов критической инфраструктуры

С тех пор, как началась специальная военная операция на Украине, в Финляндии зарегистрировали более сотни случаев, когда беспилотники совершали полеты рядом с объектами критической инфраструктуры страны. Об этом в среду, 23 октября, сообщает Yle.

Глава Центральной криминальной полиции Финляндии Робин Лардот не указал, сколько именно дел было возбужденно из-за полетов дронов. Тем не менее он отметил, что к сегодняшнему дню в стране зафиксировано более ста случаев, когда беспилотники летали в запретных зонах или рядом с объектами критической инфраструктуры Финляндии.

Ранее в полиции безопасности Финляндии (Supo) заявили, что Россия не причастна к актам вандализма и запускам дронов. Между тем министерство внутренних дел Финляндии не разделяет позицию Supo. По мнению главы МВД Лулу Ранне, Россия подозревается в связи с актами вандализма, зарегистрированными на территории Финляндии в последние годы, так как косвенные улики указывают на российский след. При этом весной этого года сообщалось, что в Финляндии начали применять системы глушения, чтобы сбивать летающие в запрещенных местах беспилотники. Такие устройства теперь используют вооруженные силы, полиция и спасательные службы.