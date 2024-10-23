Сбиваются в стаи, уходят в леса. В ЗакСе Петербурга сказали, почему квадроберы опасны

Депутаты в петербургском ЗакСе обсуждают насущные проблемы детей. Тему квадроберов поднимали на заседании 23 октября.

Источник: Тг-канал «Фонтанка SPB Online»

Парламентарий Всеволод Беликов считает, что само обсуждение квадроберства в соцсетях и на телевидении способствует тому, что дети переодеваются в животных и уходят в леса.

«В сетях размещается модная тема: квадроберы. Идет некий дискурс в обществе, который подогревается экспертным мнением. Это формат на телевидении. Подача этой информации вызывает у детей интерес позволять вот такие поведенческие действия. Вот кто-то не знал, ничего не делал. Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поисках желудей, мухоморов и не знаю чего еще. Пожалуйста!» — говорит Беликов.

Эту тему Беликов затронул в качестве примера информации, причиняющей вред детям. Сегодня в ЗакСе одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий НКО претендовать на гранты для производства социальной рекламы для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Ранее депутат Госдумы, первый зампред комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая попросила Минпросвещения высказаться по поводу бесед о квадроберах в школах. «По утверждениям СМИ, учащимся <…> предлагают ответить на вопросы: „Что такое квадробинг?“, „Опасен ли он?“» — отметила Буцкая. В связи с этим она хочет узнать, какие рекомендации есть у Минпросвещения относительно того, как лучше работать с детьми в теме квадробинга.

По данным «Парламентской газеты», депутаты Госдумы хотят попросить Минпромторг перевести товары, связанные с квадробингом, в так называемый «теневой бан» маркетплейсов. Такая мера, по мнению депутата Виталия Милонова, должна быть принята из соображений безопасности. В начале октября «Фонтанка» выясняла, какие товары, связанные с квадробингом, сейчас можно приобрести в интернет-магазинах.

Напомним также, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию». Подробнее о том, откуда взялась квадробика и почему её вдруг стали считать опасным явлением, читайте в материале «Фонтанки».

Квадробика вызвала негативную реакцию властей не только в России. В Узбекистане взрослых квадроберов решено наказывать штрафами и административным арестом.