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Общество В Узбекистане решили штрафовать и сажать взрослых квадроберов

В Узбекистане решили штрафовать и сажать взрослых квадроберов

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20 комментариев

В Узбекистане совершеннолетним квадроберам грозят штрафы и аресты. Увлечение переодеванием в животных будут квалифицировать как мелкое хулиганство. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Узбекистана 23 октября.

Причиной пристального внимания к субкультуре стало распространение видео в соцсетях с участием местных жителей в масках животных. Один из них, подражая собаке, набросился на прохожих.

«Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга, также подпадают под административную ответственность», — указали в сообщении.

По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом квалифицируют по статье административного кодекса «Мелкое хулиганство». Нарушителей будут наказывать штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию». По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, внимание нужно обратить на родителей несовершеннолетних квадроберов. Само увлечение, по его мнению, нельзя отнести к психическим заболеваниям.

Подробнее о том, откуда взялась квадробика и почему её вдруг стали считать опасным явлением, читайте в материале «Фонтанки».

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Квадроберы Квадробика Квадробинг Узбекистан
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Комментарии
20
Snow*
2 часа
пора приглядеться к гражданам, использующим ники животных, особенно с элементами антропоморфизма. Это фактически двойной квадробинг - сначала человек называет себя каким-то животным, например котом, а потом вдруг делает как бы шаг назад, уточняя что он якобы не простой кот, а ученый, то есть демонстрирует обратный квадробинг в расчете запутать следствие.
В д. Гадюкино - дожди.
3 часа
Видимо, тоже все остальные вопросы в стране решены уже.
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