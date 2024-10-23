В Узбекистане решили штрафовать и сажать взрослых квадроберов

В Узбекистане совершеннолетним квадроберам грозят штрафы и аресты. Увлечение переодеванием в животных будут квалифицировать как мелкое хулиганство. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Узбекистана 23 октября.

Причиной пристального внимания к субкультуре стало распространение видео в соцсетях с участием местных жителей в масках животных. Один из них, подражая собаке, набросился на прохожих.

«Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга, также подпадают под административную ответственность», — указали в сообщении.

По данным ведомства, увлечение взрослых квадробингом квалифицируют по статье административного кодекса «Мелкое хулиганство». Нарушителей будут наказывать штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (от 88,5 до 147 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России . Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию». По мнению академика РАН Геннадия Онищенко, внимание нужно обратить на родителей несовершеннолетних квадроберов. Само увлечение, по его мнению, нельзя отнести к психическим заболеваниям .

Подробнее о том, откуда взялась квадробика и почему её вдруг стали считать опасным явлением, читайте в материале «Фонтанки».