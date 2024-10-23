НКО в Петербурге будут давать гранты на рекламу защиты детей от вредной информации

В Петербурге некоммерческие организации (НКО) смогут претендовать на гранты для производства социальной рекламы для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Соответствующий законопроект Законодательное собрание приняло 23 октября в первом чтении.

Как указано в пояснительной записке к документу, «деструктивное воздействие через средства массовой информации, сеть «Интернет» формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью».

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду!» Марина Шишкина обратила внимание, что предложенное уже регулируется законами о СМИ и рекламе, и попросила соавтора инициативы, Всеволода Беликова, привести какой-то пример. Депутат ответил, что не является специалистом.

Единоросс Владимир Носов напомнил, что герой романа «Отцы и дети» Базаров тоже проявлял неуважение к старшим и отрицал традиционные ценности. «Ну что, и от русской литературы должны детей наших защищать?» - поинтересовался парламентарий.

Беликов заверил, что ни в коем случае не покушается на русскую классическую литературу, и призвал «читать больше, читать лучше, читать глубже».

Михаил Амосов из фракции эсеров поинтересовался примерами информации, причиняющей вред детям. Беликов привел в пример квадроберов. «Кто-то увидел, ему понравилось, и вот они уже там сбиваются в стайки в лесах, надевают маски и бегают в поиске желудей и мухоморов и чего-то еще», — добавил Беликов.