Депутат Госдумы попросила Минпросвещения высказаться по поводу бесед о квадроберах в школах

Позицию Министерства просвещения РФ относительно бесед о квадробинге, проводимых в школе, попросила обозначить депутат Госдумы, первый зампред комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая. Соответствующее обращение она направила министру просвещения Сергею Кравцову, передает 23 октября РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам Буцкой, сейчас в СМИ появляется все больше сообщений о том, что со школьниками и их родителями проводят беседы на тему негативного влияния квадробинга. «По утверждениям СМИ, учащимся <…> предлагают ответить на вопросы: „Что такое квадробинг?“, „Опасен ли он?“», — отметила Буцкая. В связи с этим она хочет узнать, какие рекомендации есть у Минпросвещения относительно того, как лучше работать с детьми в теме квадробинга.

Помимо этого, Татьяна Буцкая в своем обращении упомянула субкультуры «фурри» и «терианы». Последние, по мнению депутата, похожи на животных, которые знакомы детям. Например, кошки и собаки. «„Фурри“ создают антропоморфных персонажей (реальных или вымышленных), очеловечивая зверей», — сказала Буцкая.

Ранее стало известно, что в краснодарских школах и детских садах с детьми начали проводить беседы о вреде квадробинга .

По данным «Парламентской газеты» , депутаты Госдумы хотят попросить Минпромторг перевести товары, связанные с квадробингом, в так называемый «теневой бан» маркетплейсов. Такая мера, по мнению депутата Виталия Милонова, должна быть принята из соображений безопасности. В начале октября «Фонтанка» выясняла , какие товары, связанные с квадробингом, сейчас можно приобрести в интернет-магазинах.

Напомним также, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о запрете квадробинга в России. Он будет направлен на тех, кто пропагандирует «деструктивную идеологию». Подробнее о том, откуда взялась квадробика и почему её вдруг стали считать опасным явлением, читайте в материале «Фонтанки».