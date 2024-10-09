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Общество В краснодарских школах и детсадах проводят беседы об опасности квадробинга. При чём тут педофилы и ЛГБТ*

В краснодарских школах и детсадах проводят беседы об опасности квадробинга. При чём тут педофилы и ЛГБТ*

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5 комментариев

Квадробинг в России продолжает набирать обороты. Тревогу забили в школах и детских садах Краснодарского края. Там начали проводить профилактические беседы о вреде этого молодежного увлечения. Издание 93.RU 9 октября разбиралось, где с детьми поговорили о квадроберах.

В школе Курганинского района педагог-психолог и социальный педагог поговорили с детьми на тему «Квадробинг — безопасное хобби или опасность?». Обсуждались ситуации, когда квадроберы нарушают порядок поведения в общественных местах. Также затронули тему предназначения человека в обществе. Представители школы отчитались на странице образовательного учреждения о проведенном мероприятии. Они подчеркнули, что «в результате бесед дети отметили, что популярная субкультура может травмировать психику». Портал цитирует публикацию в соцсетях детского сада Абинского района. Там говорится, что квадробинг — «это серьезная и проработанная идеология». Якобы цель квадробинга — размыть границы нормы, «а дальше один шаг до развращения педофилами или вовлечения в ЛГБТ*».

Ранее «Фонтанка» писала, что у российских детей квадробинг стал набирать популярность весной этого года. В Новосибирске девочка ела кошачий корм со скамейки, а в Мурманской области ребенок в маске кошки на детской площадке укусил другого. Подробнее о том, где зародился и кем был придуман квадробинг, читайте здесь. Параллельно тревогам учителей и родителей на детском увлечении достаточно успешно строится бизнес.

Квадроберов обсуждали на встрече министры иностранных дел России и Армении.

*В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено.

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Комментарии
6
Ser_N0771
43 минуты
нестареющее: сегодня носишь адидас, а завтра родину продашь...
alexadmin
36 минут
Если в маске лося бродить по лесу, может возникнуть внезапное кровотечение в боку.
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