В Петербурге предложили повысить штрафы за неисполнение родителями своих обязанностей

Депутаты в Петербурге предложили в несколько раз повысить штрафы за ненадлежащее выполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и защите детей. Такой проект федеральной инициативы 23 октября в первом чтении приняло Заксобрание Петербурга. Инициативу поддержали 37 депутатов, против высказались 9.

Авторы (единороссы Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Александр Ржаненков) предложили повысить штрафы по части 1 статьи 3.35 КоАП РФ до 1500 — 3000 рублей. Сейчас наказание по этой статье — штраф от 100 до 500 рублей.

Замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Андрей Алескеров высказал предположение, что неблагополучные семьи будут поставлены таким образом в еще более плачевное состояние, и добавил, что по статистике большинство таких штрафов не оплачиваются.

Коммунист Александр Рассудов рассказал, как начал курить в детстве и констатировал, что никакие штрафы родителям на его поведение бы не повлияли.

Против выступила и депутат от «Единой России» Наталия Астахова. Она констатировала, что увеличение штрафов может усугубить положение детей, так как «родители будут тратить еще меньше денег на детей».