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Политика В Петербурге предложили повысить штрафы за неисполнение родителями своих обязанностей

В Петербурге предложили повысить штрафы за неисполнение родителями своих обязанностей

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9 комментариев

Депутаты в Петербурге предложили в несколько раз повысить штрафы за ненадлежащее выполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию и защите детей. Такой проект федеральной инициативы 23 октября в первом чтении приняло Заксобрание Петербурга. Инициативу поддержали 37 депутатов, против высказались 9.

Авторы (единороссы Всеволод Беликов, Денис Четырбок и Александр Ржаненков) предложили повысить штрафы по части 1 статьи 3.35 КоАП РФ до 1500 — 3000 рублей. Сейчас наказание по этой статье — штраф от 100 до 500 рублей.

Замглавы фракции «Справедливой России — За правду» Андрей Алескеров высказал предположение, что неблагополучные семьи будут поставлены таким образом в еще более плачевное состояние, и добавил, что по статистике большинство таких штрафов не оплачиваются.

Коммунист Александр Рассудов рассказал, как начал курить в детстве и констатировал, что никакие штрафы родителям на его поведение бы не повлияли.

Против выступила и депутат от «Единой России» Наталия Астахова. Она констатировала, что увеличение штрафов может усугубить положение детей, так как «родители будут тратить еще меньше денег на детей».

Проект федеральной инициативы должен быть одобрен в двух чтениях, после чего он будет направлен на рассмотрение в Госдуму.

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Комментарии
9
ryyf
2 часа
Идиоты, оказывается, не только в Думе бывают.
282304523
1 час
А депутатов и министров и иных членов за неисполнение обязанностей надо окопы рыть отправлять и в мясные штурмы
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