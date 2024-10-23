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Происшествия Студент СПбГУТ, найденный под окнами учебного корпуса, умер в больнице

Студент СПбГУТ, найденный под окнами учебного корпуса, умер в больнице

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9 комментариев

Медикам не удалось спасти студента Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которого нашли под окнами альма-матер на проспекте Большевиков. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября.

Бригада скорой увезла 21-летнего третьекурсника накануне в пятом часу вечера. Юношу, которому диагностировали травмы головы, груди, живота, ног, госпитализировали в реанимацию Александровской больницы. Его состояние было тяжёлым. В семь часов вечера врачи констатировали смерть.

Студент приехал из Казахстана. В университет Бонч-Бруевича его зачислили в 2020 году на факультет электротехники и автоматики.

Перед тем, как третьекурснику вызвали скорую, он был на пятом этаже главного корпуса вуза на проспекте Большевиков. В СПбГУТ сообщили, что администрация выясняет обстоятельства случившегося. Семье юноши обещают оказать помощь.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Комментарии
9
AndrewBarsik
1 час
Зря он так. Ещё несколько лет и оно всё таки смоется и настанет нормальная жизнь.
A-rSmurov
12 минут
Бригада скорой увезла 21-летнего третьекурсника Традиционно самый трудный и опасный курс высшего образования. Вперёд преподы не пускают, а вернуться уже поздно.
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