Студент СПбГУТ, найденный под окнами учебного корпуса, умер в больнице

Медикам не удалось спасти студента Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, которого нашли под окнами альма-матер на проспекте Большевиков. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 октября.

Бригада скорой увезла 21-летнего третьекурсника накануне в пятом часу вечера. Юношу, которому диагностировали травмы головы, груди, живота, ног, госпитализировали в реанимацию Александровской больницы. Его состояние было тяжёлым. В семь часов вечера врачи констатировали смерть.

Студент приехал из Казахстана. В университет Бонч-Бруевича его зачислили в 2020 году на факультет электротехники и автоматики.

Перед тем, как третьекурснику вызвали скорую, он был на пятом этаже главного корпуса вуза на проспекте Большевиков. В СПбГУТ сообщили, что администрация выясняет обстоятельства случившегося. Семье юноши обещают оказать помощь.