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Общество «Есть востоковеды, но нет западоведов». Дугин рассказал о разработанном в РГГУ курсе «вестернологии»

«Есть востоковеды, но нет западоведов». Дугин рассказал о разработанном в РГГУ курсе «вестернологии»

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9 комментариев

Философ Александр Дугин рассказал о разработке курса «вестернологии» по изучению западной цивилизации. Его разработали в Высшей политической школе имени Ивана Ильина при РГГУ, которую возглавляет сам Дугин. Об этом философ во вторник, 22 октября, сообщил в своем телеграм-канале.

«Давайте подумаем, почему в России есть востоковеды, но нет западоведов», — написал Дугин.

По мнению Дугина, Запад проник внутрь российского научного сознания, поэтому мы принимаем его методы, критерии и смотрим на мир западным мировоззрением. «Такая установка ущербна, лишает русскую науку субъектности, по умолчанию превращая нашу страну в полу-Запад, недо-Запад, в вечно догоняющую Запад идентичность», — считает он.

Дугин добавил, что первую версию курса «вестернологии» разработали в Высшей политической школе имени Ивана Ильина. Среди целей курса, как говорится в статье философа, называется полная и глубинная эпистемологическая деколонизация русского сознания, освобождение от многовекового влияния токсичных установок, зачаровавших русскую мысль.

«Запад можно и нужно изучать, но не как истину в последней инстанции, а как отдельную особую цивилизацию наряду с другими — незападными», — пишет философ.

Учебно-научный центр «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» при РГГУ создали в августе прошлого года решением ученого совета вуза. На должность директора подразделения назначили консервативного философа Александра Дугина.

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Александр Дугин РГГУ Наука
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Комментарии
9
282694747
15 минут
Енто он про Гиперборею?
Отец Родной
17 минут
Если западноведов нет, то с какого они всем лечат, что все проблемы от запада?
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