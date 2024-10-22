Новым главой Роснедр стал выпускник СПбГУ Олег Казанов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). Возглавлявший его ранее Евгений Петров освобожден от должности по собственной просьбе, сообщает 22 октября правительство России.
Новым главой Роснедр стал Олег Казанов. Родом он из города Отрадный Куйбышевской области. Высшее образование получил в СПбГУ: в 1996 году окончил геологический факультет, учился в аспирантуре. Позже преподавал. В 2006 году перебрался в Мурманскую область, где работал в компаниях, которые занимаются геологоразведкой и горным делом, занимал различные должности, в том числе руководящие.
В 2017 году Казанов стал главным геологом — заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского, затем занял должность заместителя генерального директора по геологии, а в 2020 году возглавил институт.
«Под его руководством ВНИИ стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр», — отмечают в правительстве.
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