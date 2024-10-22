Новым главой Роснедр стал выпускник СПбГУ Олег Казанов

Новым главой Роснедр стал Олег Казанов. Родом он из города Отрадный Куйбышевской области. Высшее образование получил в СПбГУ: в 1996 году окончил геологический факультет, учился в аспирантуре. Позже преподавал. В 2006 году перебрался в Мурманскую область, где работал в компаниях, которые занимаются геологоразведкой и горным делом, занимал различные должности, в том числе руководящие.