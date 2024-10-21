В Эстонии хотят запретить россиянам голосовать на муниципальных выборах

Оппозиционная партия Isamaa в Эстонии представила законопроект о внесении поправок в конституцию, который предполагает лишение граждан третьих стран, включая Россию, а также лиц с неопределенным гражданством права голоса на выборах в местные органы самоуправления. Об этом 21 октября сообщает телерадиокомпания ERR.

Четыре из шести фракций парламента выразили поддержку этой инициативе, однако глава Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подчеркнул необходимость оперативных действий, так как до выборов осталось менее года. По его мнению, право голоса должно остаться только у граждан тех стран, с которыми у Эстонии заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.