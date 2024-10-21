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Власть В Эстонии хотят запретить россиянам голосовать на муниципальных выборах

В Эстонии хотят запретить россиянам голосовать на муниципальных выборах

Для этого нужно изменить конституцию

1 541
16 комментариев

Оппозиционная партия Isamaa в Эстонии представила законопроект о внесении поправок в конституцию, который предполагает лишение граждан третьих стран, включая Россию, а также лиц с неопределенным гражданством права голоса на выборах в местные органы самоуправления. Об этом 21 октября сообщает телерадиокомпания ERR.

Четыре из шести фракций парламента выразили поддержку этой инициативе, однако глава Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер подчеркнул необходимость оперативных действий, так как до выборов осталось менее года. По его мнению, право голоса должно остаться только у граждан тех стран, с которыми у Эстонии заключены ратифицированные парламентом международные соглашения.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал отмечал отсутствие единства в коалиционном правительстве по вопросу лишения россиян и белорусов права голоса. В июле он высказался за такую меру, но подчеркнул, что новое правительство не будет вводить ограничения из-за коалиционных соглашений.

В соответствии с действующей конституцией Эстонии, право голоса на муниципальных выборах имеют все местные жители старше 16 лет, включая граждан других стран ЕС и третьих стран. Однако баллотироваться могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.

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Комментарии
16
Игорь Протасов
1 час
А зачем россиянам голосовать на муниципальных выборах в Эстонии? Пусть голосуют в России, гражданами которой являются.
Entrenador2005
1 час
А у нас граждане третьих стран имеют право голоса на выборах? Узбеки, например, или таджики?
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