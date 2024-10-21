Минюст предложил разрешить госорганам скрывать часть информации в военное время

Органы власти всех уровней, органы следствия и прокуратуры смогут скрывать часть информации о своей работе во время военного положения. Соответствующие поправки в законодательство предложил Минюст. Как отмечает РБК 21 октября, идея получила одобрение правительственной комиссии.

Если поправки примут, они коснутся закона «О военном положении». Кроме указанных ведомств информацию смогут скрывать органы федеральной и региональной власти и местного самоуправления. Кроме того, такую возможность получат Верховный и остальные суды.

РБК отмечает, что инициатива поступила из-за проблем с безопасностью работы госорганов «в условиях военного положения». Оно с 19 октября 2022 года действует на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсконской областей. По текущему законодательству, госорганы должны публиковать информацию о местонахождении, проводимых мероприятиях и графике работы.