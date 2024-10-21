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Политика Минюст предложил разрешить госорганам скрывать часть информации в военное время

Минюст предложил разрешить госорганам скрывать часть информации в военное время

2 177
8 комментариев

Органы власти всех уровней, органы следствия и прокуратуры смогут скрывать часть информации о своей работе во время военного положения. Соответствующие поправки в законодательство предложил Минюст. Как отмечает РБК 21 октября, идея получила одобрение правительственной комиссии.

Если поправки примут, они коснутся закона «О военном положении». Кроме указанных ведомств информацию смогут скрывать органы федеральной и региональной власти и местного самоуправления. Кроме того, такую возможность получат Верховный и остальные суды.

РБК отмечает, что инициатива поступила из-за проблем с безопасностью работы госорганов «в условиях военного положения». Оно с 19 октября 2022 года действует на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсконской областей. По текущему законодательству, госорганы должны публиковать информацию о местонахождении, проводимых мероприятиях и графике работы.

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Комментарии
8
Игорь Протасов
2 часа
Ну не могут лубянские жить без тайны :-)
AndrewBarsik
2 часа
Запоздал Минюст. Во-первых: в России госорганы итак уже давно скрывают от граждан вообще всю информацию о своей деятельности. Предполагаю, что, скорее всего, это потому, что их деятельность направлена во вред гражданам. Во-вторых: вместо информации о деятельности госорганов распространяется циничная бессовестная ложь.
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