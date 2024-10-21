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Общество В ЕГЭ добавят арабский язык

В ЕГЭ добавят арабский язык

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2 комментария

Шестым экзаменом на выбор станет арабский язык. Его могут добавить к ЕГЭ уже через два года, сообщил глава Минпросвещения Серей Кравцов, слова которого 21 октября приводят РИА Новости.

Заявление о новом предмете для сдачи в рамках ЕГЭ было сделано во время визита президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна гимназии имени Е. М. Примакова в Московской области. В 2021 году учреждение открыло филиал в ОАЭ — Русскую школу в Абу-Даби.

В рамках развития сотрудничества между странами, кроме арабского в ЕГЭ, планируется расширить программы обмена между школьниками и преподавателями.

Впервые о добавлении арабского языка как дополнительного иностранного в ЕГЭ заговорили в декабре 2023 года. Тогда глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что министр образования ОАЭ выразил заинтересованность в открытии русских школ в стране и изучении арабского языка в РФ.

Как писал «Ъ», начать преподавать арабский язык в российских школах могут после появления федерального государственного образовательного стандарта, на основе которого будут разрабатываться учебники.

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ЕГЭ Арабский язык
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Комментарии
2
VVM1962
7 минут
надо ещё ввести обязательное обрезание в начальных классах.
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