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Происшествия Одно из крупнейших предприятий по производству чипов в РФ заявило о террористической атаке на завод

Одно из крупнейших предприятий по производству чипов в РФ заявило о террористической атаке на завод

3 775
5 комментариев

Предприятие «Группа Кремний Эл» в Брянской области подверглось ночной террористической атаке, в результате чего было нарушено энергоснабжение и прерваны производственные цепочки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление руководства предприятия.

«Кремний Эл» является одним из крупнейших российских предприятий в сфере микроэлектроники. На заводе выпускаются чипы, силовые модули и диоды, происходит обработка металлов и термопласта. Предприятие поставляет свою продукцию 815 компаниям.

По заявлению руководства, атакованы были производственные и административные корпуса завода. Был нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой. Коллектив завода в настоящее время участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров.

По словам гендиректора «Кремний Эл» Олега Данцева, основной задачей в настоящее время является «скорейшее возобновление производства изделий электронной техники». Экспертизу возможности восстановления разрушений проводят строители.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью и утром в понедельник сообщал о ликвидации четырех беспилотников в небе над регионом (1, 2, 3, 4).

Связана ли «террористическая атака» с налетом БПЛА, не уточняется, однако ранее Богомаз ранее писал о попадании беспилотника в «нежилое здание».

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ПО ТЕМЕ
Кремний Эл Террористическая атака Производство чипов Завод Александр Богомаз БПЛА Беспилотники Брянская область
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
33 минуты
ну снесли и снесли не велика потеря.
houspi
11 минут
До коле страной будут управлять лица, которые не могут обеспечить безопасность?
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