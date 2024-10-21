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Общество Адвокат: родившая в туалете аэропорта Антальи россиянка хочет вернуться домой с ребенком

Адвокат: родившая в туалете аэропорта Антальи россиянка хочет вернуться домой с ребенком

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9 комментариев

Молодая россиянка, оставившая новорожденную девочку в туалете аэропорта Антальи, хочет вернуться домой к семье вместе с ребенком. Об этом рассказал адвокат 18-летней Екатерины, передает местная газета Milliyet 21 октября.

Юрист встретилась с девушкой и ее матерью в камере при участии переводчика. Во время разговора стало понятно, что у Екатерины проходила скрытая беременность, при которой женщины могут не подозревать о своем положении до момента родов. Роль сыграл и избыточный вес ученицы старшей школы.

«За 4-5 дней до происшествия россиянки обратились в частную больницу Антальи, думая, что у девушки проблемы с пищеварением. В день происшествия они приехали в аэропорт. У девочки начались сильные боли в животе, она 5-6 раз ходила в туалет», — указала адвокат.

С ее слов, родив, Екатерина в шоковом состоянии покинула кабинку. У входа в туалет встревоженная мать встретила ее со словами: «Где ты была? Пора на рейс, мы опаздываем». Девушка якобы не сразу решилась рассказать матери о произошедшем, а позже на оставленного новорожденного наткнулись уборщицы.

«Мать и дочь до сих пор не оправились от шока после произошедшего. Они сожалеют об этом инциденте. Все, чего они сейчас хотят, — это поехать в Россию к семье со своим малышом», — заключила адвокат.

Напомним, турецкие власти возбудили в отношении Екатерины уголовное дело по статье «оставление ребенка в опасности». По местному законодательству максимальное наказание по статье предусматривает до тридцати месяцев тюрьмы. По российским законам девушке грозит до одного года лишения свободы.

14 октября 18-летняя россиянка родила в туалете аэропорта Антальи и оставила ребенка прямо в унитазе. После чего Екатерина вместе с матерью пошли проходить паспортный контроль. Крики новорожденного услышала сотрудница аэропорта, когда зашла в женский туалет. Девушку доставили в местную больницу, а сопровождавшую ее мать — сразу в суд. По данным телеканала НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании. Новорожденной уже занимается подмосковная опека.

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Комментарии
9
Слава России!
47 минут
разместите фото скрепышки, боитесь не влезет?😂😂😂
Антибункерный
41 минута
Сочинили сказку, лапшу вешает это "девочка" с мамашкой. Место обеим в турецкой тюрьме. А ребёнок вдруг понадобился что бы свалить в скрепную россею...
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