Брошенного в туалете аэропорта Турции младенца вернут в Россию

Новорожденную дочь 18-летней жительницы Подмосковья Екатерины Бурназкиной, которую оставили в туалете аэропорта Антальи, планируют вернуть в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, передает Msk1.ru.

Детский омбудсмен напомнила, что девочка является ребенком граждан России, поэтому страна «сделает все, чтобы вернуть ее на родину». Девочкой будет заниматься подмосковная опека.

«Запрос уже направлен специалистами в консульство Российской Федерации в Турции. Ждем на него ответа. Очень хочется, чтобы девочка осталась в кровной семье, с родственниками», — уточнила Мишонова.

По турецким законам, молодой матери грозит пожизненный срок за содеянное.

По данным Генконсульства РФ, 14 октября 18-летняя Екатерина Бурназкина родила на территории аэропорта Антальи, а после оставила ребенка в одном из помещений, а затем хотела улететь в Россию. Новорожденного нашел персонал аэровокзала, после чего россиянку и сопровождающую ее мать задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Младенца вместе с молодой матерью направили в больницу. По словам женщины, она не знала о беременности. Как отмечал телеканал НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании. 16 октября Екатерину Бурназкину арестовали.