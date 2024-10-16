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Происшествия В Турции арестована россиянка, оставившая новорожденного в туалете

В Турции арестована россиянка, оставившая новорожденного в туалете

1 676
2 комментария

Турецкий суд вынес решение об аресте россиянки Екатерины Бурназкиной, которая оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, об этом 16 октября сообщает агентство DHA.

«Бурназкина арестована дежурным судом во вторник, после того как ей оказали медицинскую помощь и допросили, а ее мать Елена Бурназкина — в понедельник вечером», — говорится в сообщении агентства.

Журналисты опубликовали снимок, на которой Бурназкину ведут под руку сотрудники местной полиции.

Ранее в Генконсульстве РФ сообщали, что россиянка 2006 года рождения родила на территории аэропорта Антальи, а после оставила ребенка в одном из помещений, а затем хотела улететь в Россию. Малыша нашел персонал аэропорта. Молодая женщина и мать, которая ее сопровождала, были задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Младенца вместе с матерью направили в больницу. По словам женщины, она не знала о беременности. Как отмечал телеканал НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании.

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Комментарии
3
Андрей_спб
21 минута
Скрепненько...
276689045
1 час
Фонтанка вы уже три раза про один и тот же арест написали.. Зачем?
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