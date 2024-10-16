В Турции возбудили дело в отношении россиянки, которая родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи

Турецкие власти задержали россиянку, которая оставила новорожденного ребёнка в аэропорту Антальи, и возбудили в отношении неё уголовное дело. Также задержана её мать. Об этом сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на Генконсульство России.

«По поступившей в генеральное консульство информации, в Анталье задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребёнка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию», — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным генконсульства, «новорожденный ребёнок с матерью находятся в медицинском учреждении Антальи», там их посетил сотрудник учреждения. «Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.

«Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребёнку соответствующих документов, держит данную ситуацию на приоритетном контроле и во взаимодействии с турецкой стороной выполняет необходимые в таких случаях консульские функции», — подчеркнули в консульстве.

«Фонтанка» писала, что 14 октября 18-летняя Екатерина родила в аэропорту Антальи, в туалете для инвалидов, оставила ребёнка прямо в унитазе и отправилась вместе с матерью проходить паспортный контроль. По её словам, она не знала о беременности. Крики новорожденного услышала уборщица. По данным телеканала НТВ, отец Екатерины, который не поехал в отпуск с женой и дочерью, узнал о случившемся от страховой компании.