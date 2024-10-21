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ЖКХ В Петербурге назначили нового главу Жилищного комитета

В Петербурге назначили нового главу Жилищного комитета

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2 комментария

Денис Удод назначен председателем петербургского Жилищного комитета. До этого он был временно исполняющим главы.

О назначении 21 октября сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова. В должность он вступит уже во вторник.

Денис Удод был первым заместителем председателя жилкома, а после ухода оттуда в апреле Олега Зотова исполнял его обязанности.

В профильную юрисдикцию Удода на должности замглавы комитета входило техническое управление, управление капитального ремонта и отдел мониторинга аварийного фонда.

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Комментарии
2
Yohoho2019
1 час
Широко распространён в южных и центральных областях Европы и Азии, а также почти на всей территории Африки.
Правнук Комиссара
1 час
Готов спорить: опять ничего не выйдет.
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