В Петербурге назначили нового главу Жилищного комитета

Денис Удод назначен председателем петербургского Жилищного комитета. До этого он был временно исполняющим главы.

О назначении 21 октября сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на губернатора Петербурга Александра Беглова. В должность он вступит уже во вторник.



Денис Удод был первым заместителем председателя жилкома, а после ухода оттуда в апреле Олега Зотова исполнял его обязанности.