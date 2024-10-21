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Происшествия В центре Петербурга мужчине из ревности вспороли живот. Задержан подросток

В центре Петербурга мужчине из ревности вспороли живот. Задержан подросток

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8 комментариев

Юный и пылкий угодил под следствие после нападения на мужчину более чем вдвое старше в центре Петербурга. По данным полиции, поводом стала ревность.

Истекающего кровью 42-летнего гражданина Узбекистана увезли в больницу с улицы Правды, 2, в ночь на воскресенье, стало известно «Фонтанке» 21 октября. Медики диагностировали проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов. Состояние пациента оценили как тяжёлое.

По предварительной информации, мужчина не смог найти общего языка с юным земляком — сыном супруги. Тот схватился за нож.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что оперативники уголовного розыска задержали 15-летнего уроженца Узбекистана накануне вечером. Он отправился в изолятор временного содержания как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии
8
_13
20 минут
«Хорошо», что финны и прочие европейские «враги» не приезжают к нам на заработки: скукотища была бы неописуемая. А так, всё по плану: уютно, по-домашнему… Традиционные ценности «братского» народа надо уважать
Панкихой
27 минут
Традиции и обычаи ...
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