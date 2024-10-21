В центре Петербурга мужчине из ревности вспороли живот. Задержан подросток

Юный и пылкий угодил под следствие после нападения на мужчину более чем вдвое старше в центре Петербурга. По данным полиции, поводом стала ревность.

Истекающего кровью 42-летнего гражданина Узбекистана увезли в больницу с улицы Правды, 2, в ночь на воскресенье, стало известно «Фонтанке» 21 октября. Медики диагностировали проникающее ранение живота с повреждением внутренних органов. Состояние пациента оценили как тяжёлое.

По предварительной информации, мужчина не смог найти общего языка с юным земляком — сыном супруги. Тот схватился за нож.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что оперативники уголовного розыска задержали 15-летнего уроженца Узбекистана накануне вечером. Он отправился в изолятор временного содержания как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.