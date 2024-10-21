Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 767мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Промышленный Петербург
Такая золотая осень
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия «Девушка, извините, буду угрожать». Вежливый налётчик забрал выручку магазина на Гороховой и попался в соседней пекарне

«Девушка, извините, буду угрожать». Вежливый налётчик забрал выручку магазина на Гороховой и попался в соседней пекарне

4 396
11 комментариев

Круглосуточный магазин в центре Петербурга подвергся разбойному нападению. Налётчик категорически вежливо использовал нож и удушающий захват. Видео 21 октября показал полицейский главк.

Посетитель в кепке и с закрытым лицом вошёл в продуктовый на Гороховой улице накануне в одиннадцатом часу вечера и сразу обозначил намерения. «Девушка, извините, я буду угрожать. Открывайте кассу», — заявил он, достав нож и схватив 37-летнюю продавщицу за шею.

Сколько именно забрал налётчик, не уточняется. Уходя, он не забыл попрощаться.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о нападении на магазин полицейские узнали за полчаса до полуночи. В это время в экстренную службу позвонил мужчина, заявивший, что в пекарне на набережной Мойки, 62, задержан молодой человек, ранивший продавщицу на Гороховой.

Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел 23-летнего уроженца Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации «Фонтанки», в родном регионе его дважды привлекали за кражи. В Петербурге он живёт в хостеле и работает поваром в ресторане русской кухни на Петроградской стороне.

Подозреваемый в разбое задержан на двое суток. После общения с ним сотруднице круглосуточного магазина потребовалась медицинская помощь. У неё остались синяки на шее и резаная рана на запястье.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Ограбление
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
aprahka
1 час
Неужто ненец?
Klaustrofobik
1 час
Голодный повар. Не хотим обратно в 90е?))
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08