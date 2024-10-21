«Девушка, извините, буду угрожать». Вежливый налётчик забрал выручку магазина на Гороховой и попался в соседней пекарне

Круглосуточный магазин в центре Петербурга подвергся разбойному нападению. Налётчик категорически вежливо использовал нож и удушающий захват. Видео 21 октября показал полицейский главк.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Посетитель в кепке и с закрытым лицом вошёл в продуктовый на Гороховой улице накануне в одиннадцатом часу вечера и сразу обозначил намерения. «Девушка, извините, я буду угрожать. Открывайте кассу», — заявил он, достав нож и схватив 37-летнюю продавщицу за шею.

Сколько именно забрал налётчик, не уточняется. Уходя, он не забыл попрощаться.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, о нападении на магазин полицейские узнали за полчаса до полуночи. В это время в экстренную службу позвонил мужчина, заявивший, что в пекарне на набережной Мойки, 62, задержан молодой человек, ранивший продавщицу на Гороховой.

Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы увёз в отдел 23-летнего уроженца Ямало-Ненецкого автономного округа. По информации «Фонтанки», в родном регионе его дважды привлекали за кражи. В Петербурге он живёт в хостеле и работает поваром в ресторане русской кухни на Петроградской стороне.

Подозреваемый в разбое задержан на двое суток. После общения с ним сотруднице круглосуточного магазина потребовалась медицинская помощь. У неё остались синяки на шее и резаная рана на запястье.