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Власть Выборы в Молдавии: данные на утро

Выборы в Молдавии: данные на утро

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11 комментариев

Распределение голосов на референдуме о членстве Молдавии в ЕС изменилось после подсчета голосов в Кишиневе и на зарубежных участках 21 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные молдавского ЦИК.

Около 1:30 мск ЦИК страны публиковал данные после обработки 91,08% протоколов, тогда за вступление в ЕС насчитали 46,46% голосов, против — 53,54%. К 6:15, после обработки 97,66% протоколов, сторонников евроинтеграции стало больше — 721 760 против 721 672 (по 50%). К 6:50 за — 49,95% (723 967 человек), против — 50,05% (725 538), обработаны 97,84% протоколов. В Гагаузии против 94,84%, в Приднестровье против более 60% проголосовавших. Остаётся обработать данные с зарубежных участков.

На выборах президента Майя Санду набирает 41,84% голосов после обработки 97,88% протоколов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 26,35%. Для победы один из кандидатов должен набрать более 50% голосов, иначе назначается второй тур.

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Комментарии
11
Счастливый дедушка
2 часа
Подождали бы они лучше со своим референдумом пару лет.
NSИ
2 часа
ночные подсчеты и заокеанская почта зарешали...что-то всё это очень напоминает :)
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