Пересечение «красной линии». Иран наметил, куда ударит, если Израиль будет атаковать

Иранское командование наметило цели в Израиле, которые попадут под удар, если израильские военные нанесут удар по исламской республике. Об этом 20 октября сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи, пишет «Интерфакс».
По словам чиновника, любая атака на Иран будет считаться пересечением «красной линии» и не останется без ответа. «Мы дадим необходимый ответ на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на похожий рейд», — пригрозил Аракчи.
Он добавил, что иранские военные уже «определили все наши цели на оккупированных землях» и проведут на них атаку. Кроме того, министр заявил, что США могли бы остановить Израиль. Он считает, что американцы будут втянуты в полномасштабную войну, и если она вспыхнет, то охватит страны Персидского залива. Однако шанс для дипломатического урегулирования всё еще есть, считает политик.
Ранее CNN сообщило, что в США произошла утечка секретных данных, в которых якобы содержится разведывательная информация о планах Израиля в ответ на действия Ирана, а также описание возможных действий американских властей в сложившейся ситуации.
1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Израильская армия пообещала последствия.
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