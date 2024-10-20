Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

ясная погода, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

южн.

 771мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Промышленный Петербург
Место падения опоры ЛЭП
Приморский район без света
В Петербурге сбит беспилотник
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Пересечение «красной линии». Иран наметил, куда ударит, если Израиль будет атаковать

Пересечение «красной линии». Иран наметил, куда ударит, если Израиль будет атаковать

2 586
8 комментариев

Иранское командование наметило цели в Израиле, которые попадут под удар, если израильские военные нанесут удар по исламской республике. Об этом 20 октября сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи, пишет «Интерфакс».

По словам чиновника, любая атака на Иран будет считаться пересечением «красной линии» и не останется без ответа. «Мы дадим необходимый ответ на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на похожий рейд», — пригрозил Аракчи.

Он добавил, что иранские военные уже «определили все наши цели на оккупированных землях» и проведут на них атаку. Кроме того, министр заявил, что США могли бы остановить Израиль. Он считает, что американцы будут втянуты в полномасштабную войну, и если она вспыхнет, то охватит страны Персидского залива. Однако шанс для дипломатического урегулирования всё еще есть, считает политик.

Ранее CNN сообщило, что в США произошла утечка секретных данных, в которых якобы содержится разведывательная информация о планах Израиля в ответ на действия Ирана, а также описание возможных действий американских властей в сложившейся ситуации.

1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Израильская армия пообещала последствия.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Игорь Протасов
1 час
Чума на оба ваших дома!
Заливщик голосовых планок
1 час
У них там чё, главари хамасов еще не закончились?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Новости компаний
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Новости компаний
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08