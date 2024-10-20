Пересечение «красной линии». Иран наметил, куда ударит, если Израиль будет атаковать

Иранское командование наметило цели в Израиле, которые попадут под удар, если израильские военные нанесут удар по исламской республике. Об этом 20 октября сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи, пишет «Интерфакс» .

По словам чиновника, любая атака на Иран будет считаться пересечением «красной линии» и не останется без ответа. «Мы дадим необходимый ответ на любую атаку на ядерные объекты Ирана или на похожий рейд», — пригрозил Аракчи.

Он добавил, что иранские военные уже «определили все наши цели на оккупированных землях» и проведут на них атаку. Кроме того, министр заявил, что США могли бы остановить Израиль. Он считает, что американцы будут втянуты в полномасштабную войну, и если она вспыхнет, то охватит страны Персидского залива. Однако шанс для дипломатического урегулирования всё еще есть, считает политик.

Ранее CNN сообщило, что в США произошла утечка секретных данных, в которых якобы содержится разведывательная информация о планах Израиля в ответ на действия Ирана, а также описание возможных действий американских властей в сложившейся ситуации.