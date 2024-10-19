Часть домов в Приморском районе Петербурга снова осталась без электричества

Источник: «Фонтанка.ру»







Как начали день, так и заканчивают в Приморском районе Петербурга. К вечеру субботы, 19 октября, местные жители снова блуждали в потёмках, курьеры ползли (по много раз) на верхние этажи пешком.

Как сообщили «Фонтанке» жители Парашютной улицы, 36/1, электричество, возвращения которого несколько часов ждали в первой половине дня, незадолго до семи часов вечера опять пропало. В темноте оказалась не только их 24-этажка, но и два соседних ЖК.

Источник: «Фонтанка.ру»

Перед одной из парадных с неработающим лифтом вздыхал курьер, которому сегодня уже приходилось пешком подниматься на последний этаж высотки.

Вечером возвращение электричества на Парашютную, по счастью, не затянулось. Свет появился примерно через четверть часа.

Между тем читатели добавляют, что перебои с электроснабжением застали также на Парашютной, 44; на Шуваловском, 34, 37, и на Комендантском, 51. Житель Глухарской рассказал, что в его доме свет то появляется, то пропадает.

«Специалисты ведут восстановительные работы в Приморском районе после технологического нарушения на кабельной линии электропередачи 110 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения», — сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

Обновление: По данным «Россети Ленэнерго», электроэнергию в дома Приморского района вернули к 20:37.

Жалобы на отключение электричества, а местами на отсутствие воды и отопления, посыпались в редакцию около семи часов утра. Примерно в это же время стало известно, что в Петербурге сбит беспилотник. Власти заявили, что причина перебоев со светом — авария. Энергетики уточнили: технологическое нарушение произошло на оборудовании 110 кВ. «Фонтанка» показывала, где причина блэкаута, в зону которого попало 300 зданий.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщали, что подачу электроэнергии бытовым потребителям в Приморском районе восстановили к половине третьего часа дня.

Без света субботним вечером оставались и жители некоторых домов в Невском районе города.