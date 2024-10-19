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Происшествия «Мигнул и пропал». В Петербурге второе за день отключение света

«Мигнул и пропал». В Петербурге второе за день отключение света

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3 комментария

В Петербурге — второе за день отключение электричества. На этот раз работы ведут в Невском районе города. По предварительным данным «Фонтанки», их завершения ждут в примерно десяти домах.

О перебоях с электричеством «Фонтанке» сообщил читатель. По его словам, в шестом часу вечера 19 октября на Ивановской улице у станции метро «Ломоносовская» мигнул и пропал свет. Вместе с окнами домов погасли и светофоры.

В компании «Россети Ленэнерго» уточнили, что произошло технологическое нарушение на кабельной линии электропередачи 6 кВ. Восстановительные работы идут на улицах Седова и Ивановской.

«Бригада компании выехала на место сразу после получения сигнала о перерыве подачи электроэнергии. В настоящее время специалисты работают на месте. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено», — заверили в пресс-службе.

Утром субботы без электричества проснулись в части домов Приморского района. Сбой зацепил также Выборгский район города. По словам местных жителей, свет пропал после того, как в семь утра слышали грохот. Примерно в это же время стало известно о беспилотнике, который сбили в Петербурге.

Энергетики объяснили отсутствие электричества технологическим нарушением на оборудовании 110 кВ. «Фонтанка» показывала, где причина блэкаута, в зону которого попало 300 зданий.

В Смольном предупреждали, что весь комплекс восстановительных работ планируют закончить к 17:00. Энергетики восстановили подачу электроэнергии бытовым потребителям к половине третьего часа дня.

Обновлено: По данным «Россети Ленэнерго», подача электроэнергии восстановлена в 18:24.

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Комментарии
3
trianon2128
1 час
Вся страна давно уже погрузилась во мрак.
Эд Хэммет
1 час
Суровикин давно в Африке, а его замыслы претворяются в жизнь.
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