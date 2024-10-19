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Город Происшествия Больше 20 бригад и 8 резервных источников. Энергетики рассказали, как вернули свет в дома на севере Петербурга

Больше 20 бригад и 8 резервных источников. Энергетики рассказали, как вернули свет в дома на севере Петербурга

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7 комментариев

Энергоснабжение бытовых потребителей в Приморском и Выборгском районах Петербурга восстановлено. Об этом «Фонтанке» 19 октября сообщили в компании «Россети Ленэнерго».

Как уточнили в пресс-службе, электричество в дома Приморского района вернули в 14:22. К работам привлекли 21 бригаду, задействовали восемь передвижных резервных источников электроснабжения. Ещё раньше восстановлена подача электроэнергии в дома Выборгского района города.

Резервные схемы организовали для всех жилых и социальных объектов.

«Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти», — добавили в компании. — «Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании „Россети“ 8-800-220-0-220».

Жалобы на отсутствие света посыпались около семи часов утра. Примерно в это же время стало известно, что в Петербурге сбит беспилотник. Энергетики сообщают, что электричество пропало из-за технологического нарушения на оборудовании 110 кВ. В Смольном также говорят об аварии, повлиявшей на электроснабжение домов и работу светофоров. Отмечалось, что губернатор Александр Беглов и правительство «осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов». Завершить все восстановительные работы планировали к 17:00.

По информации редакции, в зоне отключения оказалось порядка 300 зданий. «Фонтанка» показала технологическое нарушение, которое их обесточило, и собирала впечатления очевидцев.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Энергоснабжение Россети Ленэнерго Восстановительные работы ЛЭП
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Комментарии
7
Заливщик голосовых планок
1 час
"электричество в дома Приморского района вернули в 14:22" - а чё тогда северяне яишницу на чайных свечках жарят?
ИванбезМарьи
42 минуты
ордена, медали, бугрову, звание героя россии, бюст на родине не обязательно. Уникальная страна, любит создавать себе проблемы, а потом с ними героически бороться, и потом все это преподносить, как заботу о народе.
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