Больше 20 бригад и 8 резервных источников. Энергетики рассказали, как вернули свет в дома на севере Петербурга

Как уточнили в пресс-службе, электричество в дома Приморского района вернули в 14:22. К работам привлекли 21 бригаду, задействовали восемь передвижных резервных источников электроснабжения. Ещё раньше восстановлена подача электроэнергии в дома Выборгского района города.

«Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти», — добавили в компании. — «Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании „Россети“ 8-800-220-0-220 ».

Жалобы на отсутствие света посыпались около семи часов утра. Примерно в это же время стало известно, что в Петербурге сбит беспилотник. Энергетики сообщают, что электричество пропало из-за технологического нарушения на оборудовании 110 кВ. В Смольном также говорят об аварии, повлиявшей на электроснабжение домов и работу светофоров. Отмечалось, что губернатор Александр Беглов и правительство «осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов». Завершить все восстановительные работы планировали к 17:00.