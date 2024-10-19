«Какая жесть! „Пятерочки“ не работают, „Вайлдберриз“ не работает». Как север Петербурга претерпевал утро субботы без света и воды

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Рано утром около 300 домов в Приморском районе остались без электричества. Этому предшествовал грохот и похожие на взрывы звуки, которые были слышны даже в соседнем Выборгском районе. «Фонтанка» собрала впечатления очевидцев.

Камеры городского наблюдения зафиксировали грохот и вспышки света, после которого в Приморском и Выборгском районах Петербурга начались перебои с электроснабжением. Запись сделана около семи часов утра на набережной реки Каменки в Коломягах. «Россети Ленэнерго» объяснили причину блэкаута «технологическим нарушением на оборудовании». В Смольном сказали, что восстановительные работы займут около 10 часов, их планируется завершить к 17:00. Смольный также сообщил, что губернатор и правительство взаимодействуют с силовыми структурами. Ранее «Фонтанке» стало известно, что около 7 утра в Петербурге был сбит беспилотник.

Источник: читатель «Фонтанки»

На Комендантском проспекте, 69 петербурженка Ирина оказалась буквально заперта на 22 этаже с младенцем. Она рассказала, что света нет уже пятый час, а вместе с ним — и работающего лифта. Детскую смесь для ребенка приходится греть с помощью свечи. «Спасибо добрым соседям, которые мне посоветовали. В 7:15, когда я встала и собиралась его покормить, света уже не было», — рассказала она.

Ирине досталось комбо: кроме света, у нее в квартире отключилось отопление, а также нет воды — совсем, так как несколькими этажами ниже стоят насосы, которые должны доводить воду до верхних этажей.

Евгений живет на проспекте Королева, 50. Он рассказал, что свет не отключали, однако несколько раз «было мерцание», а также отключилось изображение в телевизоре. Он услышал три похожих на взрывы звука.

«7:00. Слышала 3 хлопка, похожих на взрыв. Раз, раз-два. Сразу выключилось освещение ЗСД, я живу около», — рассказала читательница, которая живет в доме на Камышовой улице.

В свою очередь, «Магистрали Северной столицы» подтвердили сбой с освещением на Западном скоростном диаметре, случившийся ранним утром. Он был непродолжительным. Как рассказали «Фонтанке» в «МСС», на место выехала дежурная смена, переключила на резерв, и освещение было восстановлено.

Петербурженка Ольга благополучно проспала звуковые эффекты дома — на пересечении Долгоозерной улицы и Планерной. А о том, что некий сбой в подаче электроэнергии был, узнала по сбившимся часам духового шкафа.

«На Долгоозерной, 6 свет выключили и через минуту включили. Также тёплую воду быстро дали после отключения», — делится пользователь «Педикюр медицинский» впечатлениями в районном паблике.

«[Проспект] Королева, идёт 4 час… без света, тепла и воды», — обрисовала ситуацию пользователь Настеныш Гончарова.

«Какая жесть! „Пятерочки“ не работают, „Вайлдберриз“ не работает» жители ЖК на Парашютной эмоционально встретили утро субботы

Жители района поделились впечатлениями не только про свет, воду и отопление, но также неприятный запах. «Может, ещё очистные взорвали, вонь-то какая?» — ужаснулась Елена Попова. «Ладно свет, а запах зловонный откуда», — удивляется Анастасия. Ей пояснили: «У Плесецкой из коллектора третий день прёт поток».

Ни света, ни воды не было в ЖК Up-квартале на Комендантском проспекте, однако около 11:35 жильцы поделились радостной новостью — дали свет. В соседнем ЖК «Граффити» ситуация неоднозначная. По сообщениям жителей, местами есть свет, но нет воды, а кому-то повезло не лишиться ни первого, ни второго, более того, работали и уличные фонари.

«В „старых“ домах на проспекте Королева в Приморском районе тоже нет света», — поделилась читательница «Фонтанки». Речь идет о домах, стоящим между Шуваловским проспектом и Долгоозерной».

«В домах всего конца Комендантского проспекта с 7:30 нет электричества, во всех ЖК (сама из „Юбилейного квартала“), — рассказала петербурженка Анна. — У нас девушка в лифте застряла. <…> Отопление и вода тоже сразу кончились».