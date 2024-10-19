Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 772мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
В Петербурге сбит беспилотник
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Сеансы исцеления буклетом
Топ школ по предметам
Попробовали новую Lada Aura
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Грохот, после которого на севере Петербурга пропал свет, попал на видео

Грохот, после которого на севере Петербурга пропал свет, попал на видео

15 866
18 комментариев

Камера зафиксировала грохот, после которого перебои со светом начались в Приморском и Выборгском районах Петербурга. Электроснабжение восстанавливают.

На видео, которым 19 октября с «Фонтанкой» поделилась читательница, слышен грохот, в небе видны отсветы вспышки. Запись сделана около семи часов утра на набережной реки Каменки в Коломягах. По словам читательницы, свет мигнул, но не пропал.

Жители Приморского района ранее рассказывали, что было слышно три хлопка, после часть домов осталась без электричества. В зоне отключения также оказались дома в Выборгском районе города. В Парголово, как говорят, тоже слышали грохот. По информации «Фонтанки», без света порядка 300 зданий.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ, которое отразилось на двух районах. По данным на 9:45, специалисты организовывали резервные схемы подачи электроэнергии. В компании заявляли, что у части абонентов электроснабжение восстановлено. Когда электричество вернётся во все дома, не уточняют.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Россети Ленэнерго Отключение света Хлопок Вспышка Видео Россети Петербург Приморский район
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED9
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Панкихой
42 минуты
Сижу, смотрю телевизор. В ухе циркулем ковыряюсь. Вдруг звук пропал. ...
Klaustrofobik
45 минут
Совпадение? Дрон и пропавший без объяснений что случилось свет?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15