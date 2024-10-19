Грохот, после которого на севере Петербурга пропал свет, попал на видео

Источник: читатель «Фонтанки»

Камера зафиксировала грохот, после которого перебои со светом начались в Приморском и Выборгском районах Петербурга. Электроснабжение восстанавливают.

На видео, которым 19 октября с «Фонтанкой» поделилась читательница, слышен грохот, в небе видны отсветы вспышки. Запись сделана около семи часов утра на набережной реки Каменки в Коломягах. По словам читательницы, свет мигнул, но не пропал.

Жители Приморского района ранее рассказывали, что было слышно три хлопка, после часть домов осталась без электричества. В зоне отключения также оказались дома в Выборгском районе города. В Парголово, как говорят, тоже слышали грохот. По информации «Фонтанки», без света порядка 300 зданий.

В компании «Россети Ленэнерго» сообщили, что произошло технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ, которое отразилось на двух районах. По данным на 9:45, специалисты организовывали резервные схемы подачи электроэнергии. В компании заявляли, что у части абонентов электроснабжение восстановлено. Когда электричество вернётся во все дома, не уточняют.