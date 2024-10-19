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Город Происшествия Смольный сообщил, когда северу Петербурга полностью вернут электричество

Смольный сообщил, когда северу Петербурга полностью вернут электричество

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9 комментариев

Полное восстановление электроснабжения в Приморском и Выборгском районах Петербурга займёт порядка десяти часов. Авария, случившаяся 19 октября, оставила без света дома и погасила светофоры.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Смольного, завершить весь комплекс работ планируют к 17:00. В первую очередь энергетики сосредоточились на городских объектах водоснабжения и теплоснабжения. Работу внутридомовых систем поэтапно восстанавливают совместно с жилищными организациями.

«Практически полностью восстановлена работа светофоров. Ситуация не оказала серьёзного влияния на дорожную ситуацию, — рассказали в пресс-службе. — Губернатор Петербурга и правительство города осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов».

Жители Приморского района начали жаловаться на отключение электричества с семи часов утра. Блэкауту предшествовал грохот. По словам горожан, в некоторых домах свет только мигал. В других вместе со светом пропала вода.

По информации редакции, в зоне отключения, в которую попали также дома в Выборгском районе, оказалось порядка 300 зданий.

Утром субботы «Фонтанке» стало известно, что в Петербурге сбили беспилотник.

В компании «Россети Ленэнерго» аварию объясняют технологическим нарушением на оборудовании 110 кВ. Бригады приступили к работам как только получили первые сигналы. Потребителей подключают поэтапно, в часть обесточенных домов электричество уже вернулось.

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Авария Петербург Смольный Отключение света Восстановление электроснабжения
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Комментарии
9
Евгений СПб
13 минут
Ох уж эти высокоточные обломки!)))))
Klaustrofobik
12 минут
Чувствуется привычный запах вранья и страха.
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