Смольный сообщил, когда северу Петербурга полностью вернут электричество

Полное восстановление электроснабжения в Приморском и Выборгском районах Петербурга займёт порядка десяти часов. Авария, случившаяся 19 октября, оставила без света дома и погасила светофоры.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Смольного, завершить весь комплекс работ планируют к 17:00. В первую очередь энергетики сосредоточились на городских объектах водоснабжения и теплоснабжения. Работу внутридомовых систем поэтапно восстанавливают совместно с жилищными организациями.

«Практически полностью восстановлена работа светофоров. Ситуация не оказала серьёзного влияния на дорожную ситуацию, — рассказали в пресс-службе. — Губернатор Петербурга и правительство города осуществляют полное взаимодействие с руководством силовых структур и компетентных органов».

Жители Приморского района начали жаловаться на отключение электричества с семи часов утра. Блэкауту предшествовал грохот. По словам горожан, в некоторых домах свет только мигал. В других вместе со светом пропала вода.