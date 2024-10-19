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Происшествия В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон

В Ростове-на-Дону загорелся цех по производству металлопластиковых окон

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В Ростове-на-Дону 19 октября загорелся цех по производству металлопластиковых окон. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС. Ранее о сильном пожаре на Западном в районе Машиностроительного переулка сообщали читатели издания 161.ru.

Площадь пожара специалисты оценивают в 900 квадратных метров. К борьбе с огнем привлечены 20 пожарных и 4 единицы техники.

Сведений о пострадавших не поступало. В 14:43 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.

По уточненной информации, площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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Ростов-на-Дону Цех Пожар
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