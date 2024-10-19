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Происшествия Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Тамбовской области увеличилось. Возбуждено уголовное дело

Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Тамбовской области увеличилось. Возбуждено уголовное дело

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При разборе обрушившихся конструкций многоэтажного дома в Кирсанове Тамбовской области обнаружено тело еще одного погибшего. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МЧС.

По обновленной информации, всего в результате ЧП пострадали 5 человек, из них 3 — погибли. В настоящее время психологи МЧС оказывают помощь жильцам на месте происшествия.

По факту взрыва газа и частичного обрушения здания следственными органами СК РФ по Тамбовской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Напомним, в Кирсанове произошло частичное обрушение пятиэтажного дома после утечки и взрыва бытового газа.

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ПО ТЕМЕ
Кирсанов Взрыв газа Обрушение дома Тамбовская область МЧС Погибшие Утечка газа Обрушилась многоэтажка
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